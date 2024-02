Tsahal largue un "journal" sur Gaza, appelant les habitants à "se réveiller" face au Hamas

L'armée de l'air israélienne a largué samedi un tract présenté sous forme de "journal" destiné aux habitants du centre de Gaza et intitulé "La Réalité" avec un avertissement : "Prenez garde, ce journal contient la vérité". Le dépliant appelle les habitants de Gaza à "se réveiller" et affirme que le Hamas "tue vos enfants", a rapporté la chaîne publique Kan.

La publication comprend des articles sur les sanctions imposées par l'Union européenne au chef du Hamas, Yahya Sinwar, sur l'augmentation de l'aide humanitaire et sur la réfutation des affirmations d'Abu Obeida, porte-parole de la branche militaire du Hamas. Sur la première page, on peut voir une photo de l'enfant Ahmad Barakeh, tué par le Hamas, à côté du titre "Ils tuent vos enfants", et une photo de la rue al-Rashid détruite sous le titre "Ils détruisent tout ce qui est bon". Une autre photo montre des membres du Hamas s'emparant de l'aide humanitaire, avec le titre : "Ils vous frappent et vous affament".

Le journal déclare également en première page : "Ils ont porté atteinte à votre dignité et laissé vos familles humiliées dans les rues, tandis que leurs dirigeants se cachent et sont protégés dans des tunnels. Ils ont brûlé l'argent du peuple pour des tunnels et des armes". Une citation de Musa Abu Marzouk, un haut responsable du Hamas, est également incluse, affirmant que les tunnels sont destinés à protéger les combattants du Hamas - tout en avertissant le peuple de faire attention.

Au dos du journal, il est écrit : "Vous êtes encore silencieux ? Tout cela n'est qu'une goutte dans l'océan, réveillez-vous, gens !! Votre avenir est entre vos mains". À côté, une caricature montre des citoyens palestiniens manifestant avec des drapeaux blancs pour la fin de la guerre, tandis que le Hamas est dans un lit d'hôpital dans un tunnel, avec un médecin lui disant : "Votre temps s'épuise".