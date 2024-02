Haniyeh reporte sa visite au Caire, les consultations du Hamas sur l'accord avec Israël se poursuivent

Des sources en Égypte et au sein du Hamas ont indiqué samedi au journal Al-Araby Al-Jadeed que la visite au Caire de la délégation du Hamas, dirigée par Ismail Haniyeh, était reportée. Une source de haut niveau au Hamas a informé le journal que ce retard de quelques jours devait permettre la tenue de consultations supplémentaires avec les autres factions palestiniennes concernant le cadre proposé à la suite du sommet de Paris de la semaine dernière.

Plusieurs médias arabes ont rapporté dans la matinée que le Hamas était enclin à accepter le cadre de l'accord sur les otages élaboré à Paris, même sans arrêt total de la guerre à Gaza, mais demande des modifications et des corrections. L'organisation terroriste exige quatre phases au lieu de trois, une prolongation des périodes de cessez-le-feu et une gestion interne de la question de la gouvernance de la bande après les combats.

Le journal pro-saoudien Al-Sharq Al-Awsat a cité des "sources bien informées", selon lesquelles le Hamas se contenterait des garanties fournies par les médiateurs dans l'accord, mais insisterait sur "les prix exigés" pour finaliser l'accord. Cela inclut notamment la sélection des noms des terroristes palestiniens qui seraient libérés des prisons israéliennes, l'ampleur de l'aide qui entrera à Gaza et la liberté de mouvement, y compris le retour des résidents de Gaza dans leurs foyers, dans tout le territoire.

AP / Khalil Hamra 2019 ©

Ces sources ont dit au journal que les consultations entre la direction de l'organisation à l'étranger et la direction de l'organisation à Gaza sont difficiles et nécessitent du temps, ce qui retarde la réponse officielle et finale à l'offre. Cependant, ces sources ont souligné que le Hamas serait ferme sur tout ce qui concerne la question de la gouvernance à Gaza. Pour eux, il s'agit d'une question interne palestinienne et Israël n'a pas son mot à dire.