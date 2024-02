Gaza : Tsahal découvre un tunnel abritant un ascenseur souterrain

Les combattants de l'unité Yahalom, avec l'aide de l'armée de l'air, ont détruit un tunnel menant à un appartement caché contenant un ascenseur souterrain, a révélé samedi le porte-parole de Tsahal. Cependant, le Wall Street Journal a cité des sources cette semaine, affirmant qu'environ 80% des tunnels du Hamas dans la bande de Gaza étaient encore utilisables.

IDF Spokesperson

Le tunnel a été découvert la semaine dernière par les combattants de la brigade 5 de la division 162, qui opèrent en profondeur dans la bande depuis le début de la manœuvre terrestre. Les combattants de la brigade ont trouvé de nombreux moyens de combat, des équipements de vision nocturne et d'observation, des documents de renseignement de l'organisation terroriste et des lance-roquettes. Les armes ont été confisquées et les lanceurs détruits.

Le lieutenant-colonel Tal Koritzky, commandant de la brigade 5, a exprimé sa fierté lors du retrait des troupes de la bande de Gaza, en soulignant la ténacité et le dévouement de ses combattants : "Notre persévérance dans le combat, tout en restant fidèles à notre mission, notre engagement envers un combat de qualité et notre volonté de nous sacrifier pour le bien d'autrui, pour notre société et pour l'avenir, sont les raisons de ma fierté. Je suis convaincu que, face à n'importe quelle future mission, notre brigade répondra présente, en affirmant simplement 'Nous sommes prêts'. Cela définit notre essence ; nous sommes uniques en notre genre. Avoir combattu à vos côtés est un honneur, et je suis fier d'être votre commandant."