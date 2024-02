VIDEO : le Hamas empêche les civils à Gaza de recevoir l'aide humanitaire

Le porte-parole de l'armée israélienne en arabe, le colonel Avichai Adraee, a diffusé samedi des images montrant des membres du Hamas utilisant la violence contre les civils de Gaza, afin de les empêcher de recevoir l'aide humanitaire et de fuir les zones de combat où opèrent les forces de Tsahal.

Les vidéos, filmées récemment à Khan Younès, exposent des hommes armés, identifiés comme des terroristes du Hamas, interférant avec la distribution d'aide humanitaire à l'hôpital Al-Amal. Ils ont recours à la violence physique et tirent en l'air pour intimider les civils cherchant assistance. Il a également été rapporté qu'ils bloquent le passage des personnes tentant de se déplacer vers des zones considérées comme plus sûres.

Le colonel Adraee a affirmé que ces images représentent seulement une partie des preuves de la "corruption et de la cruauté" qui prévalent sous le régime du Hamas. Par ailleurs, une vidéo publiée par le général Rassan Alian, Coordinateur des activités gouvernementales dans les territoires, montre des résidents de Gaza, dans un couloir humanitaire à Khan Younès, exprimant ouvertement leur opposition au Hamas, scandant "Le peuple veut renverser le Hamas".

Tsahal a mis en place un couloir humanitaire pour faciliter le déplacement sécurisé des civils hors des zones de combat, tout en poursuivant ses opérations contre le Hamas. "Ces derniers jours, nous voyons de plus en plus de preuves de critiques publiques exprimées par les résidents de Gaza contre l'organisation terroriste Hamas. Les résidents de la bande préfèrent, à juste titre, leur bien-être et la sécurité de leurs enfants au renforcement militaire du Hamas et des actes terroristes qui les nuisent, eux et leur avenir", a indiqué le général Alian dans un autre message.

L'armée israélienne a également signalé l'utilisation systématique d'infrastructures civiles, y compris des hôpitaux, pour des activités militaires par le Hamas, exacerbant ainsi les risques pour les civils dans la zone de conflit.