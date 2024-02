"Plus le temps passe, plus les captifs sont en danger de mort" (Familles des otages)

Les familles des otages, accompagnées de milliers d'autres personnes, ont organisé samedi soir un rassemblement sur la Place des Otages à Tel Aviv. Le message de la manifestation de cette semaine s'est concentré sur le danger qui guette la vie des otages à mesure que le temps passe. "120 jours sous terre sans oxygène. Sans le retour des otages, aucun citoyen du pays n'est en sécurité !", ont crié les familles. Pendant ce temps, des familles des otages ont l'autoroute Ayalon à Tel Aviv, et ont allumé un feu avec l'inscription "HELP" sur la route.

"Il n'y a pas de victoire sans le retour des otages et il n'y a pas de renaissance pour un pays qui abandonne 136 de ses citoyens en captivité ennemie depuis déjà 120 jours. Nous appelons aujourd'hui Gantz et Eisenkot - le temps de nos proches en captivité est écoulé. Transmettez un message clair à Netanyahou - un accord qui inclut tout le monde, ou nous nous retirerons du gouvernement", a déclaré le QG des familles. "Il est temps que Netanyahou choisisse entre un Israël sain et la majorité du public qui veut les otages à la maison, et Ben Gvir et Smotrich", a ajouté la plateforme de soutien aux familles.

Dans le même temps, une autre manifestation au lieu non loin de là, à proximité de l'état-major de l'armée israélienne, a rassemblé des personnes opposées à l'accord en cours de négociation pour la libération des otages en échange de la libération de terroristes. "La libération de terroristes est un bain de sang", ont crié les manifestants. Pendant ce temps, à Jérusalem, des membres des familles des otages ont marché de la résidence du président vers une tente érigée en face de la résidence du Premier ministre. Plusieurs rassemblements ont également eu lieu dans tout le pays, notamment à Haïfa ou encore à Rehovot, au cours de laquelle, les manifestants ont appelé le gouvernement à démissionner et demandé la tenue d'élections "maintenant".