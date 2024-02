"Des tueurs en série brûlent vifs des bébés palestiniens", la fête de la haine à Londres atteint de nouveaux sommets

Lors d'une manifestation anti-israélienne samedi à Londres, des messages ouvertement antisémites ont été affichés, suscitant l'inquiétude et la condamnation. Parmi les slogans, des comparaisons des Israéliens aux nazis, des accusations de soif de sang et de racisme colonialiste, ainsi que la contestation du lien historique entre les Juifs et Israël, traitant l'existence de l'État juif comme une "injustice cosmique".

Une banderole particulièrement provocatrice déclarait : "LE SEUL ENDROIT DONT VOUS ÊTES INDIGÈNES EST LE JAHANNAM", une référence islamique à l'enfer, qui ironiquement souligne les liens anciens du peuple juif avec la terre d'Israël, selon certains utilisateurs de la plateforme sociale X. Cette affirmation fait écho à la vallée de Gei-ben-Hinnom à Jérusalem, associée dans la tradition biblique à des rites sacrificiels.

Les autorités locales ont rapporté plusieurs arrestations lors de l'événement, qui a rassemblé près de 20 000 personnes, dont une pour l'usage d'une fusée éclairante et une autre pour incitation à la haine raciale. Ces incidents soulignent la tension croissante et l'importance d'aborder la question de l'antisémitisme dans le cadre des manifestations publiques. L'ancien dirigeant du parti travailliste Jeremy Corbyn a pris la tête du cortège, entouré de pancartes appelant à la paix, avant de prononcer un discours implorant Rishi Sunak d'appeler à un cessez-le-feu.

Pendant ce temps, des manifestants ont porté une grande effigie de l'actuel leader du parti travailliste, Sir Keir Starmer, avec les mots "Starmer pour le génocide" écrits sur son front. Sir Keir a déjà été qualifié de "facilitateur de génocide" et accusé d'avoir du sang sur les mains après avoir refusé, avec d'autres hommes politiques, de soutenir les appels à un cessez-le-feu à Gaza.