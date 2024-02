Arrestation de deux jeunes Israéliens, soupçonnés d'avoir craché sur un ecclésiastique chrétien dans la vieille ville de Jérusalem

La police israélienne a arrêté cette nuit deux résidents de Jérusalem suspectés d'avoir insulté un religieux chrétien dans la vieille ville de Jérusalem et d'avoir craché en sa direction. Une vidéo de l'incident publiée sur les réseaux sociaux montre l'un des suspects confrontant le religieux. "Vous me touchez sans droit ?", entend-on le religieux demander en anglais, et le suspect répond : "Tais-toi !". Le religieux a dit : "Il m'a craché dessus et m'a touché. La police m'a demandé de le filmer". Un adolescent de 17 ans a été localisé et arrêté, tandi que le deuxième suspect a été capturé plus tard. Après leur interrogatoire, les deux jeunes ont été assignés à résidence, tandis que l'enquête se poursuit.