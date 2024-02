Le Hamas tente de reprendre le contrôle de zones d'où s'est retirée l'armée israélienne

Le Hamas a réussi à réorganiser son personnel ces dernières semaines et a commencé à verser des salaires partiels aux fonctionnaires qui travaillent pour lui dans les zones de Gaza dont l'armée israélienne s'est retirée, a rapporté samedi l'agence de presse Associated Press (AP), qui cite les rapports de quatre témoins oculaires présents sur les lieux.

Selon ces témoins, l'activité des membres du Hamas s'est concentrée autour des bureaux du gouvernement et de l'hôpital Shifa. Quatre habitants de la ville de Gaza ont déclaré à l'AP que ces derniers jours, des policiers en uniforme et en civil ont été déployés près du siège de la police et d'autres bureaux du gouvernement, ainsi qu'à l'hôpital Shifa. Les habitants ont déclaré avoir vu le retour des fonctionnaires, mais ont noté qu'ils avaient été témoins de frappes aériennes de Tsahal dans la zone des bureaux improvisés. "Ces derniers jours, les forces israéliennes ont repris leurs attaques dans les parties ouest et nord-ouest de la ville de Gaza, y compris dans les zones où les salaires étaient distribués", ont affirmé les sources.

AP Photo/Adel Hana

"Le retour de la police marque une tentative de rétablir l'ordre dans la ville dévastée après le retrait des forces israéliennes du nord de Gaza le mois dernier", a déclaré un responsable du Hamas à l'agence AP. Il a indiqué que les dirigeants du groupe avaient donné des instructions pour rétablir l'ordre dans les parties du nord où les forces israéliennes s'étaient retirées, notamment en aidant à empêcher le pillage des magasins et des maisons abandonnés par les habitants qui ont répondu aux ordres d'évacuation israéliens répétés en se dirigeant vers le sud de la bande de Gaza.

Said Abdel Bar, un habitant de la ville de Gaza, a déclaré à l'AP que son cousin avait reçu des fonds d'un bureau improvisé du Hamas mis en place pour distribuer des paiements de 200 dollars aux employés du gouvernement, y compris la police et les employés municipaux. Ahmed Abu Hadros, un autre habitant de la ville de Gaza, a déclaré que les avions de guerre israéliens avaient attaqué la zone où se trouve le bureau de fortune à plusieurs reprises en début de semaine.