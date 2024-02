"Biden est occupé à fournir de l’aide qui parvient au Hamas, avec Trump cela aurait été différent" (Ben Gvir)

Le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, a accordé une interview au Wall Street Journal pour la première fois depuis qu'il a rejoint le gouvernement. Dans cette interview, Ben Gvir a averti qu'il s'opposerait à tout accord avec le Hamas qui permettrait la libération de milliers de Palestiniens emprisonnés pour terrorisme ou qui mettrait fin à la guerre avant que le Hamas ne soit complètement vaincu. "Netanyahou est à un carrefour", a-t-il déclaré, "et doit choisir la direction à prendre".

Ben-Gvir a exposé son plan pour Gaza, proposant de repeupler la bande côtière dévastée avec des implantations israéliennes tout en offrant des incitations financières aux Palestiniens pour qu'ils partent. Ben-Gvir a accusé l'administration Biden d'entraver l'effort de guerre israélien et a affirmé que le candidat républicain à la présidence des États-Unis, Donald Trump, permettrait à Israël une plus grande liberté pour écraser le Hamas. "Au lieu de nous fournir un soutien total, Biden est occupé à fournir de l'aide humanitaire et du carburant [à Gaza], qui parviennent au Hamas," a déclaré Ben-Gvir, exprimant un sentiment largement répandu parmi de nombreux Israéliens de droite. "Si Trump avait été au pouvoir, l'approche des États-Unis aurait été complètement différente".

Chaim Goldberg/Flash90

Le ministre a estimé que son plan visant à "encourager les Gazaouis à émigrer volontairement vers différents endroits à travers le monde" en fournissant des incitations financières en espèces est une "vraie action humanitaire" à entreprendre. Ben-Gvir a enfin affirmé savoir que les Palestiniens seraient ouverts à cette idée à travers des discussions avec des Palestiniens en Cisjordanie et des renseignements qu'il a reçus en tant que ministre.