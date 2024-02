Le Hamas annoncera sa décision concernant l'accord de cessez-le-feu à 19 h (média saoudien)

Le correspondant de la chaîne saoudienne Al-Hadath a rapporté dimanche que le Hamas et les factions palestiniennes donneront leur réponse concernant la proposition d'échange d'otages et de prisonniers à 19h. Cette information n'a cependant été confirmée par aucune autre source.

L'armée israélienne soutient une cessation temporaire des hostilités, même prolongée, pour faciliter le retour des otages, dans le cadre des préparatifs pour avancer dans l'accord formulé à Paris. Selon Kan 11, il s'agirait d'un aveu d'échec implicite de la stratégie militaire pour libérer les otages.

Des sources en Égypte et au sein du Hamas ont informé le journal "Al-Araby Al-Jadeed" du report de la visite prévue de la délégation dirigée par Ismail Haniyeh au Caire. Un haut responsable du Hamas a déclaré au journal que le report de quelques jours avait pour but de permettre des consultations supplémentaires avec les autres factions palestiniennes concernant le cadre proposé après le sommet de Paris de la semaine dernière

En Israël, on s'interroge sur la raison pour laquelle le Hamas n'a pas encore répondu à la proposition du sommet de Paris. Certains affirment qu'il s'agit d'un retard technique puisque le Premier ministre du Qatar est rentré dans son pays seulement en fin de semaine, et c'est lui qui doit fournir la réponse finale à Israël. D'autres soutiennent qu'il existe un désaccord substantiel parmi les hauts dirigeants du Hamas, certains insistant pour que l'accord inclue une clause spécifique qui stipule clairement l'arrêt des combats entre le Hamas et Israël une fois l'accord finalisé.