Front nord : "30% de chances de parvenir à un accord"

Israël reste pessimiste. Depuis le début des pourparlers avec le Hezbollah pour éviter une escalade sur le front nord, les choses ne semblent pas avancer. Aujourd'hui, les responsables israéliens estimeraient, selon Ynet, que les chances de parvenir à une solution politique sont autour de 30%.

Selon les éléments des négociations, Israël exige le retrait total du Hezbollah au-delà du fleuve Litani, mais accepterait un retrait plus partiel dans une zone comprise entre 8 et 12 km de la frontière. En échange, Israël pourrait accepter de restituer des points territoriaux conflictuels. Sur ces 12 points controversés, le plus important se trouve à la ferme de Sheba dans la région du Mont Dov.

Israël pourrait donc accepter de faire des compromis sur ces parcelles de terrain, tout en construisant une barrière de sécurité dotée de capacités technologiques avancées. Dans le même temps, le porte-parole de Tsahal, Daniel Hagari, a affirmé que jusqu'à présent, l'armée israélienne a éliminé plus de 200 terroristes et commandants du Hezbollah alors que les tirs de roquettes sur le nord d'Israël restent quotidiens.