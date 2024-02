"Je n’ai pas besoin d’aide pour savoir comment gérer nos relations avec les États-Unis et la communauté internationale" (Netanyahou)

Le Premier ministre Benjamin Netanyahou s'est exprimé dimanche au début de la réunion du cabinet à Kirya à Tel Aviv. "Israël est un pays souverain. Nous apprécions grandement le soutien que nous avons reçu de l'administration Biden depuis le début de la guerre : le soutien aux armements, le soutien aux institutions internationales, et l'envoi de troupes dans la région. Cela ne veut pas dire que nous n'avons pas eu de désaccords, mais jusqu'à présent, nous avons réussi à les surmonter grâce à des décisions réfléchies", a-t-il déclaré.

"Je n’ai pas besoin d’aide pour savoir comment gérer nos relations avec les États-Unis et la communauté internationale tout en sauvegardant nos intérêts nationaux. Nous prenons nous-mêmes des décisions. Nous avons pour objectif de réduire les bataillons du Hamas. À ce jour, nous avons détruit 17 des 24 bataillons. La plupart des bataillons restants se trouvent dans le sud de la bande de Gaza et à Rafah, et nous nous en occuperons", a-t-il poursuivi.

"Deuxièmement, des opérations de nettoyage sont nécessaires après la dissolution des bataillons, comme nos forces le font avec détermination lors de raids dans le nord et le centre de la bande de Gaza. Nous ne mettrons pas fin à la guerre tant que nous n’aurons pas atteint tous nos objectifs : l’élimination du Hamas, le retour de tous nos otages et la promesse que Gaza ne constituera plus une menace pour Israël", a affirmé Netanyahou.

Ces derniers jours, Israël a révélé au monde que l'UNRWA coopère avec le Hamas et que certains de ses membres ont même participé aux massacres et aux enlèvements du 7 octobre. "Cela ne fait que renforcer ce que nous savons depuis longtemps : l'UNRWA fait partie du problème. Il est temps de commencer le processus de remplacement de l'UNRWA par d'autres organisations qui ne sont pas entachées de soutien au terrorisme", a conclu Netanyahou.

