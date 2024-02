Cisjordanie : 33 Palestiniens recherchés suspectés d'activités terroristes arrêtés

Les forces israéliennes ont arrêté 33 Palestiniens recherchés soupçonnés d'activités terroristes dans toute la Cisjordanie. À Naplouse, un homme recherché soupçonné d'avoir tiré sur les forces de sécurité a été arrêté et à Beit Ommar, un sac contenant des dizaines de cocktails Molotov prêts à l'emploi a été saisi. À Hébron, des fonds terroristes ont également été saisis. Depuis le début de la guerre, plus de 3 000 personnes recherchées ont été arrêtées à travers toute la Cisjordanie, dont plus de 1 350 affiliées au Hamas.