"Nous ne leur pardonnons pas de nous avoir fait kidnapper leurs enfants": a tweeté une professeur invitée à Harvard

Nouvelle polémique à Harvard. L'université américaine va accueillir un professeur qui a accusé Israël d'être responsable des attentats du 7 octobre. Elle s’appelle Dalal Iriqat, elle est la fille de Saeb Iriqat, ancien négociateur en chef des Palestiniens et a soutenu une thèse à la Sorbonne : "Construire un État Palestinien". Dans un mois, précisément le 7 mars, le Dr Dalal Iriqat est invitée par la Harvard Kennedy School dans le cadre d’un séminaire intitulé "Dialogues au Moyen-Orient".

On peut lire dans le programme que Dalal Iriqat est "Professeur de diplomatie et de résolution des conflits à l’Arab American University Palestine" et "chroniqueuse pour le journal Al-Quds". Ce qui n’est pas mentionné, ce sont ses tweets pro-Hamas qui ont créé un tollé. Exemple, le jour du massacre du 7 octobre, elle écrit : "C’est simplement un jour de lutte humaine normale pour la liberté". Le lendemain, autre tweet : "Nous ne pardonnerons jamais au gouvernement israélien d'extrême-droite de nous avoir fait kidnapper leurs enfants et leurs aînés".

Si beaucoup critiquent sur les réseaux sociaux la décision d’Harvard de maintenir son intervention, le responsable du séminaire maintient sa position : "L'objectif de ce programme est de fournir un lieu de débat et de discussion, y compris de points de vue que de nombreuses personnes de la Kennedy School et d'ailleurs peuvent désapprouver avec véhémence et même trouver répugnants", explique le Professeur Masoud, à l'origine du séminaire d'études.