Israël : deux associations oeuvrent à la réhabilitation du pays, des soldats et des citoyens

Tout juste quatre mois après le début de la guerre en Israël, un centre pour les soldats souffrant de symptômes de stress post-traumatique ouvrira ses portes mercredi 7 février à Tel-Aviv. A l’initiative de Zuriel Friedman, un soldat handicapé, l’établissement a pour vocation d’offrir "une seconde maison" aux soldats. Petite particularité : aucune séance de psychologue n’est au programme, uniquement des activités tournées vers le bien-être, le sport et la réinsertion progressive dans la société, grâce à une équipe de bénévoles entièrement dédiée à l’accompagnement psychologique des combattants.

Zuriel Friedman, un soldat souffrant lui-même de stress post-traumatique avait pour objectif de mettre en place un "lieu de récupération après le traumatisme", qui apporte un soutien aux soldats tout en se démarquant du grand nombre de centres qui accueillent déjà "les blessés de l'âme". Des centaines de soldats devraient avoir accès à ce foyer, créé grâce aux dons et à la coopération de Homebase Investment.

"Nous avons voulu proposer un concept différent. Le centre comprend une salle de sport, du yoga, du pilates, des ateliers, mais aussi des aides pour trouver un travail ou faire appel à des avocats. D’après l’expérience de Zuriel, ce qui l’a aidé ce n’est pas l’aide psychologique qu’il a reçue au sortir des combats, mais tout ce qu’il y avait autour, et c’est cette idée que nous avons voulu mettre en avant ici", déclare Alon Tirer, responsable du centre et PDG d'Israel Emergency Aid Organization à i24NEWS.

"Les soldats ne souffrent pas uniquement de post-traumatisme, ils ont besoin de retrouver leurs repères dans la société, après avoir combattu pendant des mois. Ils passent de héros sur le champ de bataille, à des citoyens qui n’arrivent pas à gagner leur vie ou à dormir correctement, ils sont déstabilisés, et c’est là que nous intervenons, afin de les remettre sur pied émotionnellement", précise-t-il.

Les soldats peuvent se rendre dans le centre quand ils le souhaitent, sans même prendre rendez-vous; ils ont parfois du mal à faire le premier pas et reconnaître leur mal être. Des équipes seront à leur disposition pour les encadrer et, ils pourront participer librement aux activités, ou s’installer pour travailler, discuter, se livrer, ou faire des rencontres. "Ces soldats ne sont pas des malheureux, ils ont tout simplement vécu les expériences les plus dures que l’on puisse imaginer, et ils ont besoin de regagner la paix intérieure et le dynamisme qu’ils ont perdu. Les histoires qu’ils racontent sont effrayantes, certains d’entre eux ont même des pensées suicidaires", explique Alon. L’association espère pouvoir ouvrir davantage de centres dans un avenir proche.

Une assistance sans précédent à la société

En parallèle, Alon Tirer s’est associé à l’organisation "Israel Support Bridge Association", dirigée par Ben Mammon et Erez Ginat. L’association fournit une assistance civile, médicale et logistique pour la future réhabilitation nationale et la résilience de l'État d'Israël à court et long terme.

L'organisation opère à travers deux organisations à but non lucratif en Israël et aux États-Unis et sert notamment de pont entre les donateurs et les réceptionnaires. L’association a reçu des équipements d'une valeur de plus de 75 millions de dollars et plus d’un million de shekels ont été collectés via les dons. Plus de 30 conteneurs d'équipement sont déjà arrivés en Israël et plus de 20 conteneurs sont actuellement en route vers l’Etat hébreu.

L’association apolitique est composée de personnes qui ne se connaissaient pas avant la guerre et qui forment désormais une véritable "famille". "Nous recevons de l’aide des douanes et du gouvernement, qui nous soutiennent énormément", a déclaré Ben Mammon, CEO de l’association.

"A Petah Tikva, nous avons créé un centre de logistique de 3000 mètres carrés pour stocker le matériel que nous recevons et ensuite le redistribuer. Au début de la guerre, il y avait une forte participation pour les dons et cela a engendré une sorte de chaos, il a fallu organiser et trier toute l’aide qui était envoyée, au sein d’un même endroit", déclare Erez. "Nous savons que la réhabilitation de l’Etat après le 7 octobre prendra 5 à 10 ans, et nous sommes préparés à n’importe quelle situation d’urgence, afin de fournir une assistance à quiconque se tourne vers nous."

La plateforme a déjà aidé une centaine de conseils régionaux et d’autorités pour distribuer du matériel​ et espère développer d’autres centres logistiques à travers le pays.

