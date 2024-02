Une nouvelle vidéo montre des Gazaouis célébrer le retour des terroristes avec des otages le 7 octobre

Une vidéo mise en ligne ce lundi sur diverses plateformes de réseaux sociaux arabes montre des séquences inédites relatives aux événements tragiques survenus le 7 octobre, surnommés depuis le "Shabbat noir". Ces images montrent des scènes frappantes où des résidents de Gaza se joignent aux célébrations orchestrées par des terroristes du Hamas, à leur retour de l'attaque meurtrière. Au cœur de ces célébrations sombres, on peut voir la foule se réjouir et accompagner une voiture dans laquelle se trouvent des otages israéliens capturés lors de l'attaque et ramenés par les terroristes dans la bande de Gaza.

