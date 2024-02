France : Naplouse en Cisjordanie obtient 25 000 euros de sa "ville jumelle" Lille

Le maire de Naplouse, en Cisjordanie a demandé à Lille, une des villes avec laquelle elle est jumelée, l’octroi d’une "aide humanitaire d’urgence" de 25.000 euros au "Fonds de solidarité pour les territoires palestiniens occupés".

Depuis les attaques du 7 octobre, Lille est de plus en plus inquiète de "la dégradation des conditions de vie dans la ville" jumelle et d’un "regain important de violences dont les citoyens sont les premières victimes". Dénonçant les actes terroristes du Hamas, la ville de Lille fustige aussi la riposte d’Israël à Gaza à l’origine d’une "grave crise humanitaire pour les habitants" et "de trop nombreuses victimes civiles". La municipalité de Lille déplore aussi le "nouveau blocus, la multiplication des interventions de l’armée israélienne et l'exacerbation des violences des colons israéliens envers les habitants" à Naplouse.