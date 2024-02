Contrairement à la plupart des pays européens, l'Espagne accorde une aide significative à l'UNRWA

Le ministre espagnol des Affaires étrangères, José Manuel Alvarez, a annoncé lundi que l'Espagne accordera une aide supplémentaire de 3,5 millions d'euros à l'UNRWA, malgré les révélations selon lesquelles certains membres de cette organisation ont participé au massacre du 7 octobre, perpétré par les terroristes du Hamas dans le sud d'Israël, causant la mort de près de 1200 personnes. Selon l'agence Reuters, l'Espagne avait déjà versé 18,5 millions d'euros à l'UNRWA l'année précédente, dont 10 millions avaient été approuvés en décembre, soit environ deux mois après les événements tragiques.

La semaine dernière, les services de renseignement israéliens ont présenté des preuves indiquant qu'au moins 12 employés de l'UNRWA avaient participé à l'attaque du 7 octobre. Certains de ces individus, qui étaient également des terroristes, ont été éliminés par les forces de sécurité israéliennes dans la région entourant la bande de Gaza.

AP Photo/Adel Hana

Les informations fournies par Israël comprenaient des noms de responsables de l'UNRWA et d'enseignants, et des preuves évidentes de leur implication dans l'attaque contre Israël. Après ces révélations, les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Italie, le Canada, la Finlande, l'Australie et les Pays-Bas ont pris la décision de geler leurs transferts de fonds à l'UNRWA. Malgré ces développements, l'Espagne a choisi de maintenir son soutien financier à l'organisation, prenant le contre-pied de la plupart des pays européens.