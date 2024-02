"La résolution de ce conflit passera par un État palestinien" (Stéphane Séjourné depuis Jérusalem)

Le ministre français des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné, a affirmé que la résolution du conflit actuel au Proche-Orient passera par la création d'un État palestinien, lors d'une conférence de presse à Jérusalem, où il était en visite. Selon lui, "sans solution politique, il n'y aura pas de paix au Proche-Orient".

Il a exigé la libération de tous les otages encore retenus dans la bande de Gaza, rappelant que trois ressortissants français étaient toujours captifs, et rappelé la tenue d'un hommage aux Invalides le 7 février pour les 41 Français tués par les terroristes du Hamas le 7 octobre. Il a d'ailleurs annoncé que la France soutiendra "à hauteur de 200 000 euros l'association des centres de réponse aux victimes de viols en Israël". M. Séjourné a également abordé la question de la crise humanitaire à Gaza, réclamant "le respect du droit humanitaire, un cessez-le-feu durable, et une entrée massive de l'aide". Le ministre a enfin mis en garde contre les risques d'"une escalade" en Cisjordanie et affirmé que "les violences des colons doivent cesser". Il a encore appelé à "renouveler" l'Autorité palestinienne, destinée, selon lui, à prendre le pouvoir dans la bande de Gaza.

M. Séjourné doit rencontrer dans la journée les principaux responsables israéliens, parmi lesquels le Premier ministre Benjamin Netanyahou ou encore le ministre de la Défense, Yoav Gallant. Un peu plus tôt, le ministre français avait rencontré son homologue israélien Israel Katz, qui lui a assuré que l'Etat hébreu "s'efforce de trouver des alternatives à l'UNRWA dans la bande de Gaza". M. Katz a également demandé à M. Séjourné de faire pression sur le Qatar pour obtenir des preuves que des médicaments sont parvenus aux otages.

A la mi-janvier, la France et le Qatar ont conclu un accord pour l'achat et l'envoi de médicaments aux otages israéliens détenus par le Hamas, mais Israël n'a pas été en mesure de vérifier que ces médicaments étaient parvenus aux captifs. M. Katz a remercié M. Séjourné pour le soutien de la France à Israël et à son droit de se défendre, ainsi que pour la suspension du financement de l'UNRWA. Dimanche, M. Séjourné s'était rendu en Égypte et en Jordanie, et il se rendra à Ramallah et à Beyrouth au cours de sa tournée dans la région.