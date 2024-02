Otages du Hamas : quand le ruban jaune s'invite sur le tapis rouge des Grammy Awards

La mobilisation pour le retour des otages s'est invitée sur le tapis rouge des Grammy Awards dimanche soir.

La tiktokeuse d'origine juive Montana Tucker arborait ainsi un immense ruban jaune sur sa robe longue, symbole de l'appel à la libération des personnes enlevées par le Hamas le 7 octobre dernier. On pouvait y lire le slogan "Bring them home" (Ramenez-les à la maison), devenu le cri de ralliement des proches et soutiens des familles d'otages, aussi bien sur les réseaux sociaux que dans les manifestations publiques.

https://twitter.com/i/web/status/1754380972433244482 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Depuis le début de la guerre, Montana Tucker est l'une des voix américaines les plus actives pour la défense d'Israël et la lutte contre l'antisémitisme. Cette chanteuse, actrice et créatrice de contenu âgée de 30 ans s'est fait connaître grâce à ses danses virales sur TikTok avec divers invités et célébrités. Elle compte aujourd'hui plus de 12 millions de followers.

L'année dernière, elle avait notamment mis sa visibilité à profit pour raconter l'histoire de sa famille qui a péri dans la Shoah, à travers une série documentaire TikTok intitulée "Comment ne jamais oublier". En décembre dernier, elle s'est jointe à la délégation de personnalités juives d'Hollywood, incluant Jerrry Seinfeld et Michael Rapaport, qui s'est rendue en Israël afin d'exprimer sa solidarité envers le pays.