Yémen : nouvelle frappe américaine contre les Houthis

Les forces du Commandement central des États-Unis ont mené une frappe d'autodéfense contre deux véhicules de surface explosifs sans équipage (USV) des Houthis. Les forces américaines ont identifié les USV explosifs dans les zones du Yémen contrôlées par les Houthis et ont déterminé qu'ils représentaient une menace imminente pour les navires de la marine américaine et les navires marchands dans la région. Ces actions protégeront la liberté de navigation et rendront les eaux internationales plus sûres pour les navires de la marine américaine et les navires marchands.