Un terroriste du Jihad islamique qui a participé à l'attaque au kibboutz Nir Oz le 7 octobre éliminé par une frappe aérienne

Les forces israéliennes poursuivent les combats dans l’ouest de Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza et mènent des raids dans le nord et le centre du territoire palestinien, éliminant des dizaines de terroristes, a indiqué l’armée israélienne. Lors des dernières 24 heures, les soldats ont mené des batailles en surface et sous terre et combattu des terroristes du Hamas armés se faisant passer pour des civils. 80 d’entre eux ont été arrêtés, dont plusieurs soupçonnés d’avoir participé aux massacres du 7 octobre.

IDF Spokesperson

Des tireurs d’élite ont éliminé une quinzaine de terroristes, alors que d’autres soldats ont repéré et éliminé un observateur qui se cachait à l'intérieur d'un bâtiment. Au cours des différents raids menés dans la région, de nombreuses armes ont été trouvées, notamment des grenades, des Kalachnikov, des missiles RPG, des charges explosives et des munitions.

https://twitter.com/i/web/status/1754759182564143155 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

À Deir el-Balah, dans le centre de la bande de Gaza, un terroriste du Jihad islamique qui a participé à l'attaque au kibboutz Nir Oz le 7 octobre a été éliminé dans une frappe aérienne ciblée. À Beit Hanoun, dans le nord du territoire, quatre terroristes qui tentaient de placer des dispositifs d'observation ont été éliminé par un hélicoptère de combat.

IDF Spokesperson

Dans le nord de la bande de Gaza, plusieurs terroristes ont également été éliminés lors de raids distincts. Une escouade terroriste repérée par un navire de Tsahal dans la zone d’opération des soldats israéliens a pu être neutralisée par une action conjointe des troupes terrestres et des forces navales et aériennes. Un bâtiment servant de position de tir par les terroristes et de stocks d’armes et d’explosifs a été détruit dans le même secteur.