Israël souhaiterait maintenir l’UNRWA en place jusqu’à la fin de la guerre

Une délégation israélienne présente à New York a fait savoir à l’administration américaine et aux Nations Unies, qu’Israël souhaitait que l'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA) reste en place dans la bande de Gaza au moins jusqu'à la fin de la guerre avec le Hamas, a rapporté lundi le Wall Street Journal (WSJ).

Abed Rahim Khatib/Flash90

Le quotidien précise toutefois que l’État hébreu désire que l'agence soit réformée en profondeur, voire carrément écartée dès la fin des hostilités. "Nous voulons qu'il y ait un plan d'action sur la manière de les remplacer. Nous voulons que nos partenaires internationaux réforment entièrement l'UNRWA ou proposent une alternative", a déclaré au WSJ un responsable israélien au fait du dossier. Les responsables américains auraient "largement convenu avec Israël que l'agence avait besoin d'être réformée et que, pour l'instant, il n'y avait pas d'alternative à l'acheminement de l'aide dans la bande de Gaza", a poursuivi le WSJ.

Ces informations interviennent sur fond de suspension de l’aide internationale à l’UNRWA après les révélations selon lesquelles des membres de l’agence onusienne pour les Palestiniens ont pris part aux attaques meurtrières du 7 octobre.

Johanna Geron, Pool photo via AP

Le ministre des Affaires étrangères de L’Union européenne, Josep Borrel à quant à lui déclaré dimanche qu'Israël n'avait pas présenté de preuves solides des liens entre l'UNRWA et le Hamas, qualifiant ces allégations de "campagne israélienne et de tentative de 'tuer' l'agence". Il a appelé, en compagnie de l'Espagne et la Belgique à rétablir le financement de l'UNRWA et même à l’augmenter. L'ONU a déclaré lundi avoir nommé une commission d’enquête indépendante chargée d'évaluer si l'agence respectait le mandat de neutralité de l'organisation et, dans le cas contraire, de proposer des mesures pour remédier à la situation.