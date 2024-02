Un documentaire franco-israélien traitera des crimes sexuels commis le 7 octobre

Un film documentaire franco-israélien co-produit par les studios israéliens Ananey et la société de production française Federation Studios, traitera des crimes sexuels perpétrés par les terroristes palestiniens le 7 octobre en Israël. Le film sera réalisé par le documentariste et journaliste français Benoît Bringer.

Le documentaire, qui enquêtera sur les violences sexuelles commises lors des attaques terroristes meurtrières il y a maintenant 123 jours, se concentrera sur l'utilisation par le Hamas du viol et du terrorisme sexuel comme arme de guerre destinée à provoquer des traumatismes physiques, émotionnels et psychologiques parmi les victimes. Le film enquêtera en profondeur sur les innombrables cas de violences sexuelles signalés, notamment contre les femmes, en s'appuyant sur des preuves et suivra le long voyage des victimes vers le rétablissement.

Flash90

"Après les événements du 7 octobre, une recherche persistante de la vérité a commencé en Israël, une tâche d'importance historique pour documenter de manière indépendante ce qui s'est passé, en particulier à l'égard des femmes, au cours de cette journée de terreur", a déclaré Benoît Bringer, dans des propos rapportés par la chaîne israélienne Kan. "Ce projet accompagnera le parcours complexe visant à établir les faits et à sensibiliser le monde entier à l'utilisation de la violence sexuelle comme arme de guerre."

"Autrefois, les studios Ananey présentait des histoires et des créateurs israéliens aux téléspectateurs du monde entier, rien ne nous a préparés à la catastrophe du 7 octobre qui a fait d’innombrables victimes, dont les voix seront réduites au silence et dont l’histoire ne sera jamais entendue", a quant à elle dit Orly Atlas Katz, directrice d’Ananey. "Nous sommes fiers de nous associer à Federation Studios et à Benoît Bringer pour ce film destiné à révéler la vérité, afin que le monde entier sache que ces choses se sont réellement passées".

https://twitter.com/i/web/status/1754816237253882267 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Benoît Bringer est un réalisateur et journaliste d'investigation célèbre pour ses documentaires tels que "MH370, la vérité disparue", "Wagner, les mercenaires de la Russie" ou encore "La caviar connection", qui ont reçu de nombreux prix en France et à l’étranger.