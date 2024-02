En vidéo: Visite de l'intérieur d'un tunnel terroriste de Khan Younès à Gaza dans lequel des otages ont été détenus

Il nous faut plus d'une heure pour aller d'Israël à Khan Yunès, dans le sud de la bande de Gaza. Nous nous déplaçons à bord d'un véhicule blindé de transport de troupes, accompagnés et protégés par les hommes de la 98e division commando.

Nous arrivons dans ce qui est sans aucun doute une zone de guerre active. Ce ne sont pas seulement les décombres et la poussière qui nous entourent, mais aussi les bruits des tirs d'artillerie qui éclatent fréquemment et en rafales.

Reportage complet ici

Notre destination, au cœur de Khan Younès, est une entrée de tunnel découverte au coeur d'un quartier résidentiel. Selon l'officier qui nous guide, le général de brigade Dan Goldfus, on trouve des entrées de tunnel partout - sous les jardins d'enfants, les écoles, les mosquées, les supermarchés - toutes reliées entre elles.

Armée israélienne

Cette-là a pour particularité d'avoir été trouvée sous la cuisine d'une maison familiale. La structure elle-même a été démolie, mais en regardant les blocs d'habitations restants, on peut imaginer à quoi elle ressemblait autrefois. Attaqués par des RPG, des tireurs embusqués et des engins explosifs improvisés, les soldats de Tsahal se sont battus pendant des jours pour prendre le contrôle de la zone et nettoyer le tunnel. On y trouve de la nourriture périmée et des trousses de premiers secours dans les pochettes familières du Croissant-Rouge palestinien. À quelques mètres de là, une cuisine équipée de tout le nécessaire : une bouteille de gaz pour cuisiner, des restes de café cuit dans une cafetière turque. La vaisselle est encore dans l'évier et des bouteilles en plastique vides jonchent le plan de travail en formica.

Armée israélienne

Il y a des douches et des toilettes ici. Une bouteille de shampoing Head and Shoulders repose encore sur l'évier. Des matelas sont adossés aux murs, des couvertures sont jetées par terre alors que nous marchons sur des dizaines, des centaines de mètres. Il est difficile de respirer. Nous vivons alors le moment le plus intense de notre visite. Le général Goldfus nous demande d'éteindre nos lumières:

"Ils ont kidnappé notre peuple, ils l'ont amené ici. Essayez d'imaginer ce que peut ressentir un bébé d'un an à l'intérieur de ce tunnel. Le sentiment des personnes kidnappées qui ont été amenées ici. Pas d'électronique, pas de connexion avec le monde extérieur. Juste l'obscurité, l'obscurité et l'obscurité. Il vous suffit d'éteindre tous vos appareils électroniques pendant vingt secondes pour comprendre la sensation de chaleur, d'humidité, de solitude et de déconnexion du monde".

Armée israélienne

Nous continuons à descendre dans le tunnel. Nous marchons pendant plus de 20 minutes dans les galeries étroites. Ici, il y a même des escaliers construits dans la roche. Les murs sont très serrés. Le ciment change, ce qui signifie que nous sommes passés dans un autre quartier - c'est une ville souterraine.

Nous voyons des pièces fermées par des grilles à barreaux métalliques : des cellules de prison. Dans un coin d'une galerie, on rencontre inopinément un soldat d'une unité d'élite. On se rend compte que ce labyrinthe présente encore des dangers.

Le général Goldfus explique comment les soldats travaillent à la fois en surface et sous terre pour vaincre le Hamas. C'est quelque chose que l'armée n'avait jamais fait auparavant, et il a fallu du temps pour apprendre et évoluer. Aujourd'hui, les manœuvres sont plus efficaces. Mais il ajoute qu'il faut du temps pour débusquer l'ennemi. Et ces tunnels n'ont pas été construits en quelques mois - c'est le fruit d'une planification et d'un travail de plusieurs années.

i24NEWS

Après deux heures passées sous terre, nous émergeons enfin dans le monde extérieur, dans le bourdonnement des drones de surveillance et de combat. En regardant les bâtiments détruits dans lesquels les terroristes du Hamas avaient l'habitude de se cacher, nous nous demandons si les civils ici présents savaient ce qu'il se passait sous leurs pieds. S'ils ont ignoré toutes les activités du Hamas avant et après le 7 octobre. Et s'ils ont vu les otages israéliens être conduits dans les tunnels qui allaient devenir leur prison. Il est impossible de répondre à ces questions.

Et même si un drapeau israélien flotte sur la tourelle d'un char, signe de l'assurance de Tsahal qu'il contrôle désormais la zone, il est impossible de savoir où sont cachés les 136 otages encore retenus par le mouvement terroriste.