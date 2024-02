32 otages sur les 136 toujours aux mains du Hamas ne sont plus en vie, selon le New York Times

Les renseignements israéliens estiment que plus d'un cinquième des otages restants dans la bande de Gaza ne sont plus en vie, rapporte ce mardi le New York Times. Selon un document consulté par le quotidien américain, au moins 32 des 136 personnes encore aux mains du Hamas sont mortes, et leurs familles en ont été informées. D'après des sources militaires s'appuyant sur des "informations de renseignement non confirmées", il est possible qu'au moins 20 autres personnes enlevées aient également été tuées.

L'accord de trêve en échange de la libération des derniers otages préparé à Paris par le renseignement américain, israélien, égyptien et par le Qatar attend toujours une réponse du Hamas. En prévision d'un prochain retour des personnes kidnappées le 7 octobre, le ministère de la Santé a publié la semaine dernière le protocole élaboré pour accueillir les otages.