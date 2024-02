Syrie : huit morts dans des frappes attribuées à Israël dans la région de Homs (OSDH)

Des frappes attribuéesà Israel en Syrie ont fait huit morts - six civils et deux membres du Hezbollah - selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, une organisation d'opposition basée à Londres. Les médias syriens ont fait état d'explosions survenues vers minuit, confirmées ensuite par un communiqué de l'armée qui a pointé la responsabilité d'Israël : "A 23h30 depuis le nord du Liban, l'armée de l'air israélienne a attaqué plusieurs positions dans la ville de Homs et sa banlieue. Le système anti-aérien syrien a été activé et a intercepté une partie des missiles.