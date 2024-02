Pas de normalisation avec Israël sans arrêt de la guerre et un Etat palestinien, affirme l'Arabie saoudite

L'Arabie saoudite a informé les États-Unis qu'elle n'entretiendrait pas de relations diplomatiques avec Israël avant qu'un État palestinien ne soit établi dans les frontières de 1967, ni avant que "l'agression israélienne" ne cesse à Gaza. Ces éclaircissements du chef de la diplomatie saoudienne interviennent en réaction aux déclarations des Etats-Unis qui ont fait part ces derniers jours de la volonté de Riyad de normaliser ses relations avec l'Etat hébreu, affirmant que le royaume se contenterait d'une déclaration de principe concernant un Etat palestinien.

Pas plus tard que mardi, le porte-parole du Conseil de sécurité nationale américain, John Kirby, a encore affirmé que l’administration Biden avait reçu des signaux positifs de l’Arabie saoudite indiquant qu'elle était disposée à poursuivre les discussions sur la normalisation. La veille, le secrétaire d'Etat américain et le président israélien Isaac Herzog s'étaient eux-mêmes dit "optimistes" quant à la concrétisation de cette percée diplomatique entre Jérusalem et Riyad.

Juste avant que la guerre n'éclate en Israël, les deux pays étaient engagés dans un processus de normalisation. Les Etats-Unis, qui estiment désormais que l'établissement de ces liens diplomatiques ne se fera pas sans une trêve prolongée dans la bande de Gaza, espèrent faire un coup double en parvenant à convaincre Israël de conclure un cessez-le-feu provisoire en échange de la normalisation, considérant que Benjamin Netanyahou pourra ensuite se servir de cet argument auprès de l'opinion publique israélienne pour la convaincre du bien-fondé d'un arrêt total de la guerre.