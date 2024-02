Retrait complet de Tsahal et libération de 1 500 prisonniers palestiniens : les exigences du Hamas pour l’accord avec Israël

Le journal libanais Al-Akhbar, a publié mercredi matin la réponse donnée par le Hamas aux médiateurs au sujet de l’accord avec Israël. Le groupe terroriste exige notamment le retrait complet de l’armée israélienne de la bande de Gaza et la libération de 1 500 prisonniers de sécurité palestiniens des geôles israéliennes. La réponse israélienne devrait être formulée au cours de la journée de mercredi.

Selon les conditions avancées par le Hamas, l’accord se déroulerait en trois étapes de 45 jours chacune. La première comprendrait la libération des otages israéliens sans antécédent militaire en échange du retrait des forces de Tsahal des zones habitées de la bande de Gaza. Toutes les opérations de combat des deux côtés cesseront, y compris les activités aériennes et la collecte de renseignements. De plus, le Hamas exige des contacts indirects avec Israël pour mettre fin aux combats.

Miriam Alster/FLASH90

La deuxième phase impliquerait la libération de tous les otages, y compris les hommes, contre les prisonniers palestiniens et le retrait complet de l’armée israélienne de Gaza. Lors de la troisième phase, les corps des otages décédés seront rendus contre ceux des terroristes détenus par Israël et la poursuite des mesures précédemment entamées.

Lors de la première phase, toutes les femmes et les enfants de moins de 19 ans seraient libérés par le Hamas en échange de toutes les femmes, enfants, adultes de plus de 50 ans et malades palestiniens emprisonnés en Israël. À cela s'ajoutent environ 1 500 prisonniers, parmi lesquels le Hamas en sélectionnera 500 qui ont été condamnés à de longues peines de prison, dont la perpétuité.

IDF Spokesperson

Le groupe terroriste exige également une augmentation de l’aide humanitaire, la réhabilitation des différents hôpitaux de la bande de Gaza et le retour des habitants déplacés dans leurs foyers. Le Hamas veut en outre des garanties que les prisonniers libérés ne seront pas à nouveau arrêtés pour les faits pour lesquels ils avaient précédemment été appréhendés, et réclame une amélioration des conditions de détention dans les prisons israéliennes. Est aussi exigé l’arrêt des interventions israéliennes à la mosquée al-Aqsa, et une plus grande ouverture des frontières de la bande pour les voyageurs et les patients devant se faire soigner à l’étranger.