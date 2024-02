Les Etats-Unis vont soumettre un accord pour mettre fin aux tensions entre Israël et le Hezbollah

L'administration Biden prépare un accord destiné à éviter une nouvelle guerre entre Israël et le Hezbollah, qu'il devrait, selon deux hauts responsables israéliens, présenter dans les prochaines semaines. Le document rédigé avec la contribution de la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne et l'Italie, reprend le modèle de celui conclu après l'opération "Raisins de la colère" de Tsahal au Liban en 1996. Bien qu'il ne soit pas prévu de signature officielle des accords qui seront soumis aux deux parties, les États-Unis et leurs alliés publieront une déclaration détaillant les engagements pris par chacune d'elles.

Les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne et l'Italie annonceront également un ensemble d'avantages économiques pour le Liban, afin d'inciter le Hezbollah à accepter les accords.

Selon les détails divulgués, ceux-ci porteront sur la mise en œuvre partielle de la résolution 1701 du Conseil de sécurité, qui a mis fin à la Seconde Guerre du Liban. S'ils incluent un engagement des deux parties à mettre fin aux échanges de tirs qui ont lieu dans la zone frontalière depuis le 7 octobre, il ne sera pas demandé au Hezbollah de retirer ses forces au nord du fleuve Litani comme l'exige ladite résolution onusienne, mais seulement à une distance de 8 à 10 km de la frontière avec Israël.

10 à 12 000 soldats de l'armée libanaise seront en outre déployés le long de la frontière avec Israël. Tsahal devra quant à elle retirer ses troupes concentrées dans la zone depuis le 7 octobre.

Alors que depuis le 7 octobre le nord du pays est la cible des roquettes et des missiles du Hezbollah en représailles aux combats à Gaza, Israël ne cesse de répéter ces dernières semaines que le temps de la diplomatie pour trouver une issue au conflit "est presque épuisé". La semaine dernière, le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a déclaré qu'une guerre serait "inévitable" si les tensions à la frontière se poursuivaient.