Tsahal détermine que le corps d'un autre Israélien assassiné le 7 octobre est détenu à Gaza

Le corps de Manny Goddard, un résident du kibboutz Beeri assassiné le 7 octobre, a été kidnappé par le Hamas et emmené à Gaza. La famille de la victime en a été informée par Tsahal, qui est parvenue à cette conclusion du fait que la dépouille de Manny Goddard n'a pu être retrouvée. Son épouse, Ayelet Goddard, a elle aussi été tuée lors de l'attaque contre leur domicile le 7 octobre. Tous deux ont laissé derrière eux quatre enfants et six petits-enfants.

Le nombre de personnes enlevées au kibboutz Beeri le 7 octobre est désormais de 11, dont six qui ont été assassinées.