Accord sur les otages : une délégation israélienne et une du Hamas attendues au Caire (média arabe)

Le journal libanais Al-Akhbar, affilié au Hezbollah, rapporte qu'une délégation israélienne devrait se rendre ce jeudi au Caire dans le cadre d'un nouveau cycle de négociations, qui intervient après la réponse du Hamas aux médiateurs concernant un accord de cessez-le-feu et la libération des personnes enlevées.

Selon les informations relayées, les responsables égyptiens estiment que "les nouvelles négociations prendront au moins 10 jours avant le début du cessez-le-feu, avec la mise en place de la première phase de l'accord". Une délégation du Hamas, dirigée par l'adjoint de Yahya Sinwar, est également attendue dans la capitale égyptienne.

Des informations qui, si elles s'avèrent exactes, viendraient donc confirmer que les pourparlers se poursuivent en dépit du rejet par Israël des exigences du Hamas pour libérer les otages. Alors que le groupe terroriste réclame le retrait complet de l’armée israélienne de la bande de Gaza et la libération de 1 500 prisonniers sécuritaires palestiniens comme conditions préalables, Benjamin Netanyahou a clairement signifié mercredi que ces exigences étaient "inacceptables". S'exprimant en conférence de presse, le Premier ministre a réitéré que le seul moyen d'obtenir la libération des otages était de "continuer à exercer une pression militaire sur le Hamas".

Tomer Neuberg/Flash90

En dépit de l'extrême fermeté du chef du gouvernement israélien, le secrétaire américain, qui se trouvait mercredi en Israël, a exprimé un certain optimisme quant à la possibilité de dégager un accord entre Israël et le Hamas. "Même si la réponse du Hamas contient des conditions qui ne sont pas acceptables, nous pensons qu'elle crée un espace permettant de parvenir à un accord. Et nous y travaillerons sans relâche jusqu'à ce que nous y parvenions", a déclaré Antony Blinken.