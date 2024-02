Manny Goddard, kidnappé le 7 octobre, officiellement déclaré mort par Tsahal

Le corps de Manny Goddard, un résident du kibboutz Beeri assassiné le 7 octobre, a été kidnappé par le Hamas et emmené à Gaza. La famille de la victime en a été informée par Tsahal. Son épouse, Ayelet Goddard, a elle aussi été tuée lors de l'attaque contre leur domicile le 7 octobre. Tous deux ont laissé derrière eux quatre enfants et six petits-enfants.

Manny vivait au kibboutz Beeri depuis l'âge de 13 ans, où il a occupé divers postes au cours de sa vie. Il était également l'entraîneur de l'équipe de football locale, selon les précisions fournies par le kibboutz.

Le nombre de personnes enlevées au kibboutz Beeri le 7 octobre est désormais de 11, dont six qui ont été assassinées.

Dans leur communiqué, les responsables du kibboutz Beeri exigent qu'un accord soit conclu par le gouvernement pour le retour des otages. "Le prix est lourd, l'ennemi est cruel, mais chaque minute durant laquelle les personnes enlevées ne se trouvent pas à l'intérieur des frontières israéliennes est une minute de trop", écrivent-ils.