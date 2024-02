Le Prince Vert, Museb Hassan Yousef, fils d'un fondateur du Hamas, sur les lieux des massacres du 7 octobre

"Le Djihad doit être stoppé". Celui qui s'exprime n'est pas un responsable sécuritaire israélien, mais le fils de l'un des fondateurs du Hamas, ancien agent infiltré pour le Shin Bet. Dans sa bataille de l'image, Israël peut compter sur une voix puissante. Nommé "le Prince Vert", Museb Hassan Yousef, le fils du cheikh Hassan Yousef, exilé aux États-Unis, est en ce moment-même en Israël, où il s'est rendu sur les lieux du massacre du 7 octobre.

Museb Hassan Yousef se bat depuis longtemps aux côtés d'Israël. D'abord secrètement, en tant qu'atout le plus précieux du Shin Bet (Agence de sécurité intérieure) fournissant des renseignements sur les opérations du Hamas. Puis, au cours des dix dernières années, depuis qu'il a trouvé asile aux États-Unis, le "prince vert" a fait l'objet d'un film documentaire et est apparu dans des émissions d'information pour parler de la volonté fanatique du mouvement terroriste d'éliminer Israël. Accompagné du lieutenant-colonel Avichay Adraee, porte-parole de l'armée israélienne en langue arabe, il a visité cette semaine le site du massacre du festival de musique de Nova, ainsi que certaines des communautés du sud attaquées.

Museb Hassan Yousef s'est également entretenu avec Ofir Gendelman, porte-parole du Premier ministre israélien pour les médias arabes. Il a parlé de son enfance en Cisjordanie en tant que fils aîné de l'un des fondateurs du Hamas, le cheikh Hassan Yousef. Élevé dans le système scolaire de l'UNRWA, il a répété que "le Hamas a empoisonné l'agence des Nations unies pour les Palestiniens": "Dans les mosquées, les écoles, les rues et à la maison, partout où vous allez, il y a de la haine pour Israël et le peuple juif".

Museb Hassan Yousef fait référence à la charte du Hamas que son père a contribué à rédiger et qui appelle au meurtre des Juifs. "Les personnes qui ont rédigé le pacte du Hamas sont une bande de fous": "Le monde arabe doit être attentif aux dangers qui le guettent. Le Hamas ne se soucie pas des gens. En fait, il sacrifie la vie d'enfants et de non-combattants pour atteindre des objectifs politiques de bas étage". Et de conclure : "Le concept de djihad doit être arrêté, et il doit l'être maintenant".