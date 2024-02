Les combats se poursuivent dans toute la bande de Gaza, de nombreux terroristes éliminés

Au cours des dernières 24 heures, les troupes navales, aériennes et terrestres de l'armée israélienne ont continué à mener des activités opérationnelles conjointes dans la bande de Gaza, en éliminant des cellules terroristes et en détruisant leurs infrastructures, a indiqiué Tsahal. En plus des combats menés dans la région de Khan Younès, les troupes ont éliminé plusieurs terroristes dans le nord et le centre de la bande de Gaza. À Khan Younès, les forces spéciales ont effectué un raid sur un complexe du Hamas et repéré une cellule terroriste qui plaçait des engins explosifs à proximité des soldats. Celle-ci a été éliminée par une frappe aérienne ciblée. Plusieurs dizaines de terroristes ont été éliminés lors de combats rapprochés ou dans des frappes aériennes et de nombreuses armes ont été saisies.