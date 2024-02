Yahya Sinwar serait déconnecté des dirigeants du Hamas depuis plusieurs semaines

Le chef du Hamas à Gaza, Yahya Sinwar, aurait perdu le contact avec les autres chefs du groupe terroriste depuis déjà plusieurs semaines, selon des informations publiées jeudi par la chaîne israélienne Kan. Il n’aurait ainsi pas été consulté par les responsables de l’organisation au sujet de la réponse à apporter à la proposition d’accord élaborée à Paris.

Armée israélienne

Les forces israéliennes opèrent à Khan Younès, ville de naissance de Sinwar, depuis maintenant plus de deux mois, supposant que ce dernier s’y trouve toujours, caché dans les souterrains creusés sous la ville du sud de Gaza. Certains responsables israéliens de la sécurité estiment toutefois que Sinwar se cacherait plutôt à Rafah, autre grande ville du sud du territoire palestinien.

Israël a fait savoir que Rafah serait la prochaine étape des opérations terrestres israéliennes, qui devrait démarrer sous peu. La ville sera ratissée, à l’instar de Khan Younès, pour démanteler le Hamas dans le secteur et éventuellement retrouver Sinwar. Les combats y seront néanmoins plus délicats à mener, étant donné que la majorité des 2,3 millions d'habitants de la bande de Gaza s’est réfugiée dans la région après avoir fui les zones de guerre du nord et du centre.

Armée israélienne

Yahya Sinwar, considéré comme le cerveau des attaques terroristes du 7 octobre en Israël, se trouve "sans l'ombre d'un doute à Khan Younès, de même que certains autres dirigeants du Hamas", selon un officier supérieur de l'armée israélienne qui s’est confié à Kan. Cependant, les tunnels situés sous la ville permettent de "se déplacer sur plusieurs kilomètres", a-t-il dit sans donner plus de détails. Cela laisse supposer qu’une fuite de Sinwar reste possible.