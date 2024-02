7 octobre : l'Université Bar-Ilan publie un journal sur l'éducation juive à l'ère de l'antisémitisme

À la lumière des massacres du 7 octobre en Israël et de la montée de l’antisémitisme dans le monde, le Centre Lookstein pour l’éducation juive de l’Université Bar-Ilan a publié un nouveau numéro de sa revue, Leadership éducatif juif. Intitulé "L'éducation juive au milieu de la montée de l'antisémitisme", l'article présente un nouveau contenu, avec notamment des vidéos d'éminents penseurs et acteurs dans le domaine de l'antisémitisme et de l'éducation juive, tels que Yossi Klein Halevi, Marc Baker ou encore Bruce Powell.

"La montée de la haine contre les Juifs aux États-Unis et à l’étranger, depuis les campus universitaires jusqu’aux lieux de travail, en passant par les rues de New York, Paris, Londres, Sydney et bien d’autres endroits, nous laisse sans voix", écrit le rabbin Zvi Grumet, rédacteur en chef du numéro. "Comment en sommes-nous arrivés au point où les présidents de Harvard, de Penn et du MIT, s’adressant à un comité du Congrès, ne pouvaient pas dire sans équivoque qu’appeler au génocide des Juifs était considéré comme du harcèlement et violait les règles du campus ?".

Dans une vidéo traitant des conséquences du 7 octobre dans les communautés juives du monde entier, Marc Baker, président-directeur général de Combined Jewish Philanthropies of Greater Boston, affirme que "le monde entier a changé."

"J’ai l’impression que nous vivons un moment historique pour le peuple juif. C’est l’un des principaux facteurs de division au sein du monde juif aujourd’hui. Ceux qui n’ont jamais vraiment connu la vulnérabilité juive et ceux qui la connaissent et la ressentent au plus profond d'eux-mêmes. Et je pense que cette fracture a en quelque sorte explosé en ce moment. Nous savons grâce aux statistiques que l’antisémitisme est en augmentation depuis de nombreuses années", a-t-il dit.

Une partie du problème, selon Bruce Powell, doyen de l’École d’éducation et de leadership juifs de l’Université juive américaine, réside dans le fait que les étudiants juifs ne disposent pas de suffisamment de connaissances sur l’histoire juive pour contrer les détracteurs.

"La chose la plus inquiétante que je trouve dans la montée de l’antisémitisme est le manque de connaissances de la part des étudiants juifs et d’autres personnes sur la véritable histoire de la situation. Les enfants ne savent pas comment avoir un débat convaincant. Ils n’ont pas les connaissances. Ils n’ont pas l’histoire nécessaire pour vraiment se lever et dire la vérité face aux mensonges. Et c’est effectivement ce qui est le plus inquiétant", estime-t-il.

Le Lookstein Center for Jewish Education a produit une série de vidéos, incluses dans le numéro de la revue hiver 2024, pour fournir aux éducateurs une variété d'outils afin d'aider les élèves à traverser cette période de guerre. Les vidéos sont disponibles sur la chaîne YouTube du Lookstein Center.

