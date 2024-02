Guerre Israël-Hamas : Tsahal poursuite ses opérations à Khan Younès | LIVE

Cellules terroristes neutralisées à l'ouest de Khan Younès, de nombreuses armes saisies

Les forces de Tsahal poursuivent les combats à travers Khan Younès, au nord et au centre de la bande de Gaza. Dans le centre de la bande, les combattants de la brigade Nahal ont neutralisé et arrêté des terroristes au cours de la dernière journée. À l'ouest de Khan Younès, l'unité de commandos a continué ses raids sur des cibles terroristes. Les combattants de l'unité Maglan ont découvert de nombreux moyens de combat, y compris des fusils Kalachnikov, des dizaines de grenades et de chargeurs, des missiles RPG, des gilets et des explosifs. Enfin, les combattants de la brigade parachutiste ont neutralisé plusieurs cellules terroristes à l'ouest de la ville au cours de la journée.