Gaza : Netanyahou a ordonné à Tsahal de se préparer à une "opération massive" à Rafah

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a déclaré vendredi qu'il avait ordonné à Tsahal et aux services de sécurité de se préparer à une "opération massive" à Rafah, dans le but de vaincre les quatre bataillons du Hamas qui, selon lui, opèrent dans la ville la plus au sud de la bande de Gaza. Dans un communiqué, le bureau de Netanyahou a indiqué que le plan viserait également à répondre à la nécessité d'évacuer la population civile de Rafah, devenue une ville de refuge avec la présence d'environ 1,4 million de Palestiniens.

En réalité, l'état-major de Tsahal se prépare depuis au moins trois semaines à l'occupation de Rafah. L'armée israélienne a ainsi déjà approuvé et validé le plan préparé pour l'opération à Rafah, qui inclut également une référence à l'évacuation des civils. Dans son communiqué, le bureau de Netanyahou a déclaré : "Il est impossible d'atteindre l'objectif de guerre consistant à éliminer le Hamas et à laisser quatre bataillons du Hamas à Rafah. D'un autre côté, il est clair qu'une opération forte à Rafah nécessite l'évacuation de la population civile. C'est pourquoi le Premier ministre a demandé à Tsahal et à l'établissement de la sécurité de présenter au cabinet un double plan, pour évacuer la population et pour dissoudre les bataillons.

Un responsable israélien anonyme a déclaré hier soir, lors d'une conversation avec l'agence de presse Reuters, qu'avant une opération à Rafah, Israël autoriserait l'évacuation des civils de la ville vers le nord de la bande de Gaza. Des signes de préparation à l'opération à Rafah apparaissent depuis plusieurs jours, avec en toile de fond les pressions exercées sur le Hamas dans le cadre des négociations en vue d'un accord. Les discussions sont désormais dans l'impasse suite à la réponse du Hamas, qualifiée de "délirante" par Netanyahou, qui demande la fin de la guerre, le retrait de Tsahal de la bande de Gaza, et la libération en masse de terroristes "lourds". Les États-Unis ont annoncé hier qu'ils s'opposaient à une opération à Rafah, avertissant que sans "réflexion approfondie", une action dans la ville pourrait conduire à un "désastre".