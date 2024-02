Un proche conseiller de Biden affirme "ne pas avoir confiance en Israël"

Jonathan Finer, le conseiller adjoint à la sécurité nationale des États-Unis, a exprimé des regrets lors d'une rencontre avec des leaders politiques américano-musulmans concernant les "faux pas" commis par le gouvernement américain dans la guerre entre Israël et le Hamas à Gaza, a rapporté samedi le New York Times, qui précise que ces propos ont été tenus au cours d'une réunion dont l'enregistrement leur a été transmis de manière confidentielle.

Le lors de cette rencontre à Dearborn, dans le Michigan, Finer, considéré comme l'un des principaux assistants du président Joe Biden en matière de politique étrangère, a déclaré n'avoir "aucune confiance" dans le fait le gouvernement israélien soit prêt à prendre des "mesures significatives" vers la création d'un État palestinien. Il a ajouté : "Nous sommes parfaitement conscients que nous avons fait quelques faux pas en réponse à cette crise, depuis le 7 octobre. Nous avons laissé une très mauvaise impression sur la façon dont le président, le gouvernement et le pays évaluent les vies des Palestiniens. Et cela a commencé, en vérité, assez tôt dans la guerre."

Le New York Times a souligné que ces propos ont été tenus après "des mois d'avertissements publics et privés" de l'administration Biden à Israël, et une demande d'adopter une approche plus chirurgicale dans les frappes sur la bande de Gaza. Jeudi, Biden lui-même a déclaré que la réponse israélienne était disproportionnée. Le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, lors d'une visite en Israël, a dit que "la déshumanisation que les Israéliens ont subie le 7 octobre n'est pas une licence pour déshumaniser les autres."

Au cours de la réunion à Dearborn, Finer a expliqué comment l'administration Biden tentait de mettre fin à la guerre à Gaza, notamment les efforts de normalisation entre Israël et l'Arabie Saoudite, qu'il a décrits comme "une étape critique" vers l'établissement d'un État palestinien. Il a souligné que cela nécessiterait des "sacrifices politiques difficiles" de la part des deux pays concernés ainsi que des États-Unis pour y parvenir.