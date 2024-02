Guerre Israël-Hamas : des terroristes éliminés au centre de Gaza, des dépôts d'armes détruits à Khan Younès | LIVE

Arrestation d'Arabe israélien soupçonné d'avoir tenté d'aider le Hamas à attaquer des sites militaires

Le Shin Bet et la police ont découvert une infrastructure terroriste dans le Nord d'Israël et ont arrêté deux résidents du village d'Ein Mahel dans le Haut-Galilée, Rami Habiballah (43 ans) et Khaled Salah (35 ans), soupçonnés d'avoir tenté d'aider les terroristes du Hamas à mener des attaques sur le territoire israélien. L'enquête sur Habiballah, qui travaille comme enseignant et imam, a révélé qu'après les combats dans la bande de Gaza, il a décidé de proposer aux membres du Hamas à l'étranger de promouvoir des activités terroristes en Israël. Habiballah a envoyé à un terroriste du Hamas une photo d'une installation de sécurité dans sa région et son emplacement exact, dans le but que l'organisation terroriste lance des roquettes sur elle. De plus, Habiballah a agi sous la direction du Hamas pour recruter d'autres terroristes parmi les Arabes israéliens. À l'issue de leur enquête, le parquet présentera ce matin des actes d'accusation graves contre les deux hommes au tribunal de district de Nazareth.