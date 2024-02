Les familles des otages vont porter plainte contre les chefs du Hamas devant la Cour internationale de justice

Les familles des otages détenus par le Hamas vont officiellement porter plainte contre les dirigeants de l'organisation terroriste devant la Cour pénale internationale à La Haye. Un groupe composé d'environ 100 représentants des familles, accompagnés d'avocats israéliens et internationaux, s'envoleront ce mercredi en direction des Pays-Bas, selon des informations rapportées par le site d'information Ynet. La plainte a été préparée pendant quatre mois par le département juridique du quartier général des familles des otages.

Les accusations portées dans la plainte incluent des enlèvements, des disparitions forcées, des violences sexuelles, des tortures, et d'autres infractions. Le but de l'initiative est de publier un mandat d'arrêt contre les dirigeants du Hamas pour exercer une pression accrue pour la libération des otages. Des milliers de Juifs de toute la Hollande sont attendus à La Haye pour montrer leur soutien aux familles.

Dans les semaines à venir, des otages libérés de Gaza rejoindront La Haye pour témoigner contre le Hamas, aux côtés des familles des otages toujours en captivité.

Les familles des otages ont également intensifié leurs efforts sur la scène internationale, pour obtenir le soutien de leaders mondiaux. "Ils ont tiré, brisé les fenêtres et nous ont sortis de la maison de manière très brutale. Nous étions terrifiés," a déclaré Clara Merman, une otage libérée, au roi d'Espagne Felipe VI. Lors d'une rencontre, le roi a exprimé sa consternation face aux actions du Hamas : "C'est tellement tordu de savoir que ces communautés près de la bande, qui croyaient en la paix et la coexistence, étaient leur première cible."

Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a exprimé sa solidarité aux familles, affirmant que "rien ne pourrait justifier les horreurs qu'elles ont vécues et continuent de vivre aujourd'hui," et s'est engagé à aider les citoyens d'Israël. Il a promis de faire tout son possible pour exercer une pression sur le Hamas afin de libérer les otages immédiatement et sans conditions.