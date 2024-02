Blocage de routes à Tel Aviv : des manifestants réclament un accord sur les otages

Des manifestations massives ont eu lieu samedi soir dans plusieurs villes d'Israël, notamment Tel Aviv, Jérusalem, Haïfa, et Beersheba, alors que le pays reste profondément divisé sur la gestion des otages détenus par le Hamas et sur l'appel croissant à des élections anticipées. Samedi soir, le point focal des protestations a été la Place des Otages à Tel Aviv, où des milliers se sont rassemblés, certains bloquant des routes clés et allumant des feux de joie pour attirer l'attention sur leurs revendications.

Au cœur des tensions, les familles des otages, retenus par le Hamas depuis plus de quatre mois, ont exprimé leur frustration face à ce qu'elles perçoivent comme une inaction du gouvernement israélien. "Netanyahou, regarde-moi dans les yeux, nous n'achetons pas tes subterfuges. Depuis 127 jours, nos familles sont à Gaza. L'État d'Israël les abandonne," a crié Ayala Metsger, la fille de l'otage Yoram Metsger, âgé de 80 ans, amplifiant le sentiment d'urgence parmi les manifestants.

La manifestation a également pris une tournure politique, avec des accusations contre le Premier ministre Benjamin Netanyahou d'éviter un accord avec le Hamas de peur de déstabiliser son gouvernement. Sivan Cohen Sabag, cofondatrice du Forum des familles d'otages et de disparus, a déploré la polarisation croissante de la situation : "Il y a quelques semaines, nous n'aurions même pas pu imaginer que les otages deviendraient [considérés comme] de gauche et que les soldats seraient [considérés comme] de droite."

Le rassemblement a également été marqué par un appel à des élections immédiates, reflétant un mécontentement à l'égard de la gestion gouvernementale de la crise actuelle. Moshe Redman Abutbul, un des leaders de la protestation contre ce qu'il a qualifié de "coup d'État gouvernemental", a insisté sur la nécessité d'un changement de direction : "Netanyahou, en raison de ses considérations politiques, empêche intentionnellement une discussion sur l'après-guerre, ce qui entraîne la mort de soldats."

Les manifestations surviennent dans un contexte de critiques intenses envers le gouvernement pour son échec à prévenir les attaques du 7 octobre et sa gestion de la guerre qui en a résulté. La demande du Hamas pour un retrait complet des forces israéliennes de Gaza et la libération de centaines de prisonniers palestiniens ont été rejetées par Israël, accentuant le sentiment d'impasse chez certains activistes.