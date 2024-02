Plusieurs pays mettent en garde Israël contre les conséquences d'une offensive terrestre à Rafah

Les voisins d'Israël et des médiateurs clés ont lancé un avertissement sur les conséquences désastreuses potentielles d'une invasion terrestre par Israël dans la ville de Rafah, située au sud de la bande de Gaza. Cette zone, selon les autorités israéliennes, abrite les dernières positions fortes du Hamas ainsi que plus de la moitié de la population du territoire. Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, a annoncé avoir ordonné à l'armée de planifier l'évacuation de centaines de milliers de personnes en anticipation de l'invasion, sans pour autant fournir de détails ou de calendrier précis.

Le ministre égyptien des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, a affirmé que toute offensive terrestre sur Rafah aurait des "conséquences désastreuses", insinuant qu'Israël cherche à déplacer de force les Palestiniens de leurs terres. L'Égypte a également prévenu qu'un afflux de Palestiniens sur son territoire pourrait compromettre le traité de paix signé il y a quatre décennies avec Israël.

D'autres acteurs internationaux, dont le Qatar et l'Arabie Saoudite, ont exprimé des préoccupations similaires, évoquant un désastre et de "très graves répercussions". La tension monte également entre Netanyahou et les États-Unis, où des responsables ont critiqué l'absence de plan pour protéger les civils à Rafah, soulignant que cela pourrait mener à une catastrophe.

AP Photo/Fatima Shbair

"La population de Gaza ne peut simplement pas disparaître", a déclaré la ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, sur X, qualifiant une potentielle offensive sur Rafah de "catastrophe humanitaire en devenir".

https://twitter.com/i/web/status/1756262896458174514 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Le ministre britannique des Affaires étrangères, David Cameron, a exprimé sa "grande préoccupation" face à la situation à Rafah, appelant à un "arrêt immédiat des combats" pour faciliter l'aide humanitaire et un cessez-le-feu durable. Enfin, Josep Borrell, chef de la diplomatie de l'Union européenne, a réitéré l'avertissement qu'une attaque à Rafah "entraînerait une catastrophe humanitaire indescriptible et une tension sérieuse avec l'Égypte".