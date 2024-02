Un Arabe israélien arrêté pour avoir transmis des photos d'un site militaire au Hamas et recruté des terroristes

Le Shin Bet et l'unité centrale de la police du district nord ont révélé une infrastructure terroriste dans le nord d'Israël, entraînant l'arrestation de deux habitants d'Ein Mahel dans en Haute Galilée, Rami Habib Allah, 43 ans, et Khaled Salah, 35 ans. Les deux hommes sont suspectés d'avoir tenté de collaborer avec des militants du Hamas pour orchestrer des attentats sur le sol israélien. Selon les enquêtes du Shin Bet et de la police, Habib Allah, exerçant comme enseignant et imam, a proposé son aide aux membres du Hamas basés à l'étranger pour initier des actions terroristes en Israël. Il a transmis à un agent de cette organisation une photographie et les coordonnées précises d'une installation de sécurité près de chez lui, visant à ce que le Hamas cible l'endroit avec des roquettes.

De plus, sous directives de l'organisation terroriste, Habib Allah a tenté de recruter d'autres citoyens arabes israéliens pour participer à ces activités terroristes. Il a notamment approché plusieurs individus, dont Khaled Salah qui a reconnu durant son interrogatoire avoir convenu de mener une attaque aux côtés de Habib Allah et s'est proposé pour fournir l'armement nécessaire. Un troisième complice lié à ces activités a été placé en détention administrative.

Shin Bet Spokesperson

À la conclusion de leur enquête, le Shin Bet et l'unité centrale du district nord vont soumettre au tribunal de district de Nazareth des actes d'accusation sérieux contre les deux hommes ce matin. Habib Allah fait face à plusieurs chefs d'accusation liés à la sécurité, incluant l'aide à l'ennemi en temps de guerre, la communication avec un agent étranger, des actions illégales avec intention terroriste et la conspiration en vue de commettre un acte terroriste. Quant à Khaled Salah, il est accusé de conspiration pour acte terroriste.

Le Shin Bet souligne la gravité de ces actes, et précise que "les plans ont été déjoués à leurs débuts".