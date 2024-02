"Seule l'intensification de nos opérations à Gaza permettra un accord viable pour le retour des otages", réaffirme Gallant

Le ministre de la Défense a visité dimanche matin une exposition établie par l'Unité de collecte de documents et de moyens techniques de Tsahal (Amshat) dans une base de Tsahal, montrant un certain nombre de documents et d'armes saisis au Hamas. L'occasion pour Yoav Gallant de réitérer que seul l'intensification des opérations de Tsahal à Gaza permettrait la conclusion d'un accord viable pour le retour des otages.

"Les armes et les documents saisis qui sont exposés ici démontrent que nous avons pénétré dans les zones les plus sensibles du Hamas. Nous retournons ses renseignements et ses armes contre lui. Plus nous approfondissons nos opérations, plus nous nous rapprochons d’un accord réaliste afin de rendre les otages", a affirmé le ministre.

Ces déclarations interviennent alors que le lancement d'une prochaine opération militaire israélienne à Rafah, en bordure de l'Egypte, se précise, provoquant une levée de boucliers sur la scène internationale. De nombreux dirigeants arabes et occidentaux, ainsi que l'ONU, s'alarment des très nombreuses pertes en vies humaines qui pourraient en résulter, sachant que plus de la moitié de la population de la bande de Gaza s'y trouve réfugiée. Craignant un afflux massif de Gazaouis sur son territoire, l'Egypte a menacé de rompre ses accords de paix avec Israël si "un seul Palestinien passait sa frontière". De son côté, le Hamas a promis de rompre toutes les discussions autour d'un accord de libération des otages en cas d'opération de Tsahal à Rafah.

​