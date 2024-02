Massacres du 7 octobre : pour Francesca Albanese, une réponse à "l'oppression israélienne"

Les attaques du 7 octobre ont été perpétrées non par haine antijuive, mais en raison de l'oppression israélienne. C'est ce qu'a affirmé sur son compte X l'envoyée spéciale pour les territoires palestiniens au nom du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, Francesca Albanese, qui réagissait aux déclarations d'Emmanuel Macron selon lesquelles le Hamas avait commis "le plus grand massacre antisémite du siècle".

"Non, Monsieur Macron, les victimes du 7 octobre n'ont pas du tout été assassinées à cause de leur judéité, mais en réponse à l'oppression israélienne, que la France et la communauté internationale n'ont rien fait pour empêcher", a écrit Francesca Albanese.

Répondant par la suite à la pluie de critiques suscitées par son tweet, l'envoyée onusienne a regretté que ses propos aient été assimilés à une justification des crimes du Hamas : "Je suis déçue que certains aient vu mon tweet comme une justification aux crimes du Hamas commis le 7 octobre, que j'ai fermement condamnés. Je rejette tout racisme, y compris l'antisémitisme."

Juste après le déclenchement de la guerre, le secrétaire général de l'ONU avait provoqué un tollé après des propos similaires semblant justifier les attaques du Hamas.