L'Université Bar-Ilan décernera un doctorat honorifique à Haim Jelin pour sa contribution aux communautés en bordure de Gaza

En juin prochain, l'Université Bar-Ilan décernera des doctorats honorifiques à des hommes, des femmes et des organisations dont le travail a eu un impact profond sur Israël pendant la guerre et en prévision du jour d'après. Le premier récipiendaire, annoncé dimanche par l'Université, est Haim Jelin, un résident du kibboutz Be'eri, ancien chef du conseil régional d'Eshkol, militant public fortement impliqué dans la réhabilitation des localités proches de Gaza.

"Le comité des diplômes a reconnu les valeurs louables qui ont guidé votre travail sioniste depuis votre jeunesse jusqu'à nos jours et, en décernant cet honneur, souhaite reconnaître l'impact bénéfique que vous et toute la communauté des localités en bordure de Gaza avez sur la société israélienne", a écrit le président de l'Université Bar-Ilan, le professeur Arie Zaban.

"L'amour d'Israël, l'amour de l'humanité, le travail de la terre et la promotion de votre vision pour servir le public - voilà à quoi ressemble le sionisme dans la pratique, et c'est ce que nous apprenons de vous en étudiant l'histoire de votre vie. Vous avez survécu à l'enfer du 7 octobre et avez décidé de retourner dans votre kibboutz, chez vous, à Be'eri alors que l'endroit est encore vide", a-t-il poursuivi.

"En cette période si complexe, l'Université Bar-Ilan souhaite magnifier la détermination et le courage, l'héroïsme et la capacité de vaincre, ainsi que votre influence sur notre passé, présent et futur en tant que peuple et en tant que nation. En décernant ce diplôme honorifique, nous souhaitons également exprimer l'obligation morale que nous, la société israélienne, avons envers vous", a-t-il conclu.

La cérémonie de remise des doctorats honorifiques aura lieu le lundi 3 juin 2024 en présence de donateurs d'Israël et du monde entier.