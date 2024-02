Gaza: La France réitère à Israël son appel à un "arrêt des combats" pour éviter "un désastre" à Rafah

La France a exigé d'Israël, dimanche, l'arrêt des combats pour éviter "un désastre" à Rafah. "Une offensive israélienne à grande échelle à Rafah créerait une situation humanitaire catastrophique d'une nouvelle dimension et injustifiable", a déclaré le porte-parole adjoint du ministère des Affaires étrangères Christophe Lemoine.

"Afin d'éviter un désastre, nous réitérons notre appel à un arrêt des combats", a-t-il ajouté dans une déclaration écrite. "Rafah est aujourd'hui un lieu où plus de 1,3 million de personnes se réfugient. C'est aussi un point de passage vital pour acheminer l'aide humanitaire pour la population de Gaza", souligne le porte-parole du Quai d'Orsay. "À Gaza comme partout ailleurs, la France s'oppose à tout déplacement forcé de populations, proscrit par le droit international humanitaire", a commenté Christophe Lemoine. "L'avenir de la bande de Gaza et de ses habitants ne pourra s'inscrire que dans un Etat palestinien vivant en paix et en sécurité aux côtés d'Israël", a-t-il précisé.

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, a annoncé avoir ordonné à l'armée de planifier l'évacuation de centaines de milliers de personnes en anticipation de l'invasion, sans pour autant fournir de détails ou de calendrier précis. L'Égypte a également prévenu qu'un afflux de Palestiniens sur son territoire pourrait compromettre le traité de paix signé il y a quatre décennies avec Israël.