Le porte-parole de Tsahal interdit aux soldats de tourner des vidéos sans rapport avec les missions de l'armée

Le porte-parole de Tsahal a publié une vidéo dans laquelle il appelle le personnel militaire à ne pas tourner de vidéos si elles ne sont pas liées à la guerre.

"Militaires de Tsahal, soldats réguliers et réservistes, je veux m'adresser à vous. Lorsque nous portons des uniformes, nous sommes attachés aux valeurs de Tsahal et laissons nos opinions politiques chez nous", a déclaré le lieutenant-colonel Daniel Hagari.

"Je souligne qu'il est interdit de tourner des vidéos qui ne font pas partie de la mission opérationnelle, cela est contraire aux ordres de Tsahal", a poursuivi le porte-parole de Tsahal, dans le contexte de vidéos controversées publiées depuis les bases militaires et lors d'activités opérationnelles de Tsahal.

"Toute vidéo contenant une déclaration politique, quelle qu'elle soit, toute protestation contre l'uniforme ou toute vidéo qui contredit les valeurs de Tsahal, entraînera des mesures disciplinaires", a-t-il poursuivi. "Ces vidéos et déclarations nuisent à Tsahal, aux objectifs de la guerre et à la légitimité des actions de Tsahal. Nous avons un long chemin à parcourir et d’autres défis nous attendent. Nous devons exceller dans l'action opérationnelle et maintenir la sécurité de nos collaborateurs et de nos valeurs", a-t-il conclu.

